Na abertura da próxima janela de transferências do futebol brasileiro, o Atlético-GO irá ao mercado para fazer três ou quatro contratações para o restante da temporada. É o que afirmou, na noite de sábado (30), o presidente do clube, Adson Batista. Ao mesmo tempo, o Dragão poderá se desfazer de algum jogador do atual elenco.

A intenção é fortalecer não só o elenco como, também, firmar contratos mais longos "com jogadores com saúde e qualidade", definiu o dirigente atleticano. O primeiro nome aguardado no CT do Dragão é o zagueiro Camutanga, de 28 anos, que conquistou sábado (29) o título do Campeonato Pernambucano pelo Náutico. A expectativa é que Camutanga possa chegar em meados de junho, para iniciar treinos até ser regularizado.

"Estamos no caminho certo. Na janela (de transferências) de julho, vamos trazer três ou quatro peças, dar uma oxigenada também em relação a jogador que talvez não esteja produzindo. Quem sabe o dia a dia somos nós que estamos convivendo direto. Trabalhamos com justiça e tudo é feito dentro da meritocracia", frisou Adson Batista.

O dirigente explicou que usa o Red Bull Bragantino-SP como referencial em termos de contratações e formação de elenco. "O meu perfil é o do (Red Bull) Bragantino-SP, de buscar jogadores jovens, com objetivos e com vontade de crescer. Esse é o futuro do Atlético-GO: um time competitivo com jogadores com saúde e qualidade", detalhou o presidente do Dragão.

Segundo ele, a comissão técnica e o treinador Umberto Louzer desenvolvem trabalho bom e a avaliação do elenco tem sido constante e diária. "Vejo o Atlético-GO com um grupo muito capaz, muito competitivo. Talvez tenham duas, três ou quatro peças que não tèm correspondido, mas nem estão jogando diariamente. Estamos no caminho certo, vamos fazer os ajustes na segunda janela e tenho certeza que o Atlético-GO fará uma grande temporada", previu.

Adson Batista citou como exemplo de boa aquisição o retorno do meia atacante Luiz Fernando, de 25 anos e que se encaixa no perfil do clube, além de ser um jogador com potencial para ser negociado. "Estamos buscando sempre privilegiar as coisas sérias, não trazendo jogador para poder ficar vegetando no clube, estamos buscando jogador com nosso perfil" , disse o presidente atleticano.