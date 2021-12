Esporte Presidente revela atraso de salário no Vila Nova Hugo Jorge Bravo disse que ainda não efetuou o pagamento da folha de novembro e 13° salário

Jogadores e comissão técnica do Vila Nova estão com a folha de novembro e 13° em atraso. A informação foi divulgada pelo presidente Hugo Jorge Bravo em uma live no canal Vilanovida, no Youtube. Ele não deu uma previsão de quando conseguirá quitar os pagamentos. Na gestão de Hugo Jorge Bravo, desde o início de 2020, essa é a primeira vez que o dirigente confirmo...