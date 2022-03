Esporte Presidente revela que Atlético-GO tem proposta para jogar contra Flamengo no DF Adson Batista explicou que a oferta de venda de mando de campo da rodada de abertura do Brasileiro será estudada pela diretoria atleticana

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou que o clube poderá jogar no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília (DF), diante do Flamengo, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro - a partida será em 9, 10 ou 11 de abril, em data a ser confirmada pela CBF. O dirigente do Dragão explicou que o clube recebeu uma proposta para transferir o local da par...