Esporte Presidente vê Atlético-GO mais confiante após vitórias seguidas Adson Batista também reclamou da postura da Conmebol, que segundo o dirigente, tem aplicado multas ao clube goiano pelo que ele define de “caça chifre em cabeça de égua”

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, acredita que o time goiano está mais confiante após duas vitórias seguidas nesta semana. O Dragão, neste sábado (21), bateu o Coritiba, por 2 a 0, e venceu pela primeira vez na Série A após sete jogos. No meio da semana, triunfou contra o Antofagasta, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Para Adson Batista, o momento confiante é importante já que na próxima terça-feira (24) o Atlétic...