O empate de 0 a 0 do Atlético-GO na noite desta quarta-feira (1º), diante do Atlético-BA, de Alagoinhas-BA, pela 1ª fase da Copa do Brasil, serviu para sacramentar o principal objetivo do clube na fase inicial do torneio nacional – a classificação e a garantia da premiação de R$ 1,4 milhão por avançar na competição, em que enfrentará o Volta Redonda-RJ, em Goiânia. Foram situações ressaltadas pelo presidente do Dragão, Adson Batista, que assistiu ao jogo no Estádio Carneirão. Porém, o dirigente voltou a fazer críticas ao rendimento da equipe.

O presidente do Atlético-GO espera evolução individual de alguns atletas e do time como um todo, acredita que isso é possível e disse que está atento e não tem "acordo com nada”, numa indicação de que pode fazer mudanças no elenco que disputará a Série B do Brasileiro.

“Tenho de ser racional e sei que há jogadores que vão jogar muito mais”, previu. “Espero que possamos aprender com os erros, tirar conceitos”, avaliou Adson Batista.

Leia também:

+ Atlético-GO leva pressão do xará baiano, empata e avança na Copa do Brasil

+ Dragão estreia com derrota para o Cruzeiro no Brasileiro Sub-20

Adson Batisa não ficou satisfeito com o rendimento do time e de alguns jogadores, principalmente no segundo tempo, quando a equipe levou sufoco do Carcará e por pouco não foi derrotada no interior baiano. O dirigente espera evolução.

Para ele, “alguns jogadores precisam ser mais competitivos”, é preciso que atletas “mais experientes têm de chamar a responsabilidade” nos jogos e há necessidade de ter ambição. “Daqui a pouco, jogador que não tem consistência não vai permanecer”. O presidente também afirmou que “quando jogador tenta arrumar desculpas, é preciso desconfiar dele", ao mesmo tempo que é preciso "ter ousadia" em campo.

O dirigente elogiou a atuação do goleiro Ronaldo e o esforço do atacante Daniel e do lateral Moraes, que também atuou como volante assim que Rhaldney se contundiu e foi substituído. Adson Batista detectou a necessidade de contratar mais um volante.

Sobre o goleiro, o dirigente foi só elogios. “O Ronaldo foi perfeito, mostrou por que o Atlético-GO fez um grande investimento. Fez a diferença, pegou tudo”, ressaltou o dirigente, que ano passado buscou o jogador que estava de saída do Vitória-BA. Na Série A do Brasileiro, Ronaldo assumiu a titularidade na vaga de Luan Polli e só saiu do time porque teve uma lesão séria no ombro direito durante um jogo na Copa Sul-Americana, em Montevidéu, contra o Nacional (Uruguai).

Sobre o jogo fora de casa, o dirigente fez avaliação. “O segundo tempo foi muito ruim, não seguramos a bola, baixamos a linha e, se não fosse o Ronaldo, seríamos eliminados.”

Para Adson Batista, o melhor rendimento do time foi no primeiro tempo. "Teríamos de fazer gols quando as chances foram criadas. Gostei do primeiro tempo, os volantes estavam bem encaixados.” No segundo tempo, os substitutos não repetiram a atuação da etapa inicial.