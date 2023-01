O Atlético-GO venceu, mas não convenceu o presidente do clube, Adson Batista. Na análise do dirigente, a Aparecidense foi melhor em alguns momentos do jogo e voltou a criticar o desempenho da equipe. Neste sábado (28), o Dragão bateu o Camaleão por 3 a 1 e segue na liderança do Goianão.

Para Adson Batista, o time não melhorou de forma satisfatória em comparação com a derrota, de virada, para o Anápolis na 5ª rodada do Goianão.

“Pouco, muito pouco. Está longe do que esperamos, um time em alguns momentos desorganizados em campo. Vejo o Eduardo (Souza, técnico) lutando, buscando, mas um time que não tá observando. Eu vi alguns momentos que parecia que a gente visitou a Aparecidense e nós estávamos jogando a Série C, enquanto a Aparecidense disputou os campeonatos que nós disputamos nesses anos. É preocupante”, opinou o dirigente.

Por outro lado, o técnico Eduardo Souza acredita que o adversário também impôs dificuldades ao Atlético-GO. Na preleção, o treinador falou para os atletas que não poderiam chegar ao terceiro jogo sem vencer no Estadual.

“Contra o Vila sofremos o gol no final do jogo e depois da derrota de virada para o Anápolis. Teríamos que ter muita tranquilidade porque pegaríamos um time de muita qualidade técnica, que foi o que o jogo mostrou a partir dos 20 minutos do 2º tempo. Eles tiveram domínio com mudanças e nossa queda de rendimento”, analisou o treinador.

Uma das críticas feitas por Adson Batista foi em relação ao condicionamento físico de alguns jogadores. Sem citar nomes, o presidente atleticano acredita que alguns atletas precisam evoluir.

“Sinto que alguns jogadores estão sem perna, fisicamente precisamos evoluir demais. Marcação passiva e marcação frouxa. Nosso time ainda está lento, apático e ganhou com a força da camisa. Em alguns momentos a Aparecidense teve melhor comportamento em campo”, completou.

Contra a Aparecidense, o lateral direito Léo Gomes jogou pela primeira vez como titular e recebeu elogios do técnico Eduardo Souza.

“Léo (Gomes) é atleta de alto nível. Se não tivesse tido problemas com lesões, talvez nem estaria aqui hoje. É menino trabalhador, a gente sabia que suportaria 45 a 50 minutos. Léo vem no processo de evolução, o mais importante é que o Atlético-GO tem jogadores bons para a posição”, disse o treinador, que acredita que a diferença de investimentos entre os times da capital e do interior não deve ser parâmetro de análise.

“Jogamos três séries A com o Atlético-GO sendo um dos menores investimentos, não foi por isso que deixamos de jogar. Não quer dizer que os adversários, por terem menores investimentos, não vão ter qualidade técnica e tática para confrontar. Se não, nós na Série A seríamos rebaixados na primeira”, opinou Eduardo Souza.

O próximo compromisso do líder Atlético-GO será na quinta-feira (2), a partir das 19h30, novamente como mandante. O Dragão fecha a 7ª rodada do Goianão diante do Crac.