Esporte Primeira adversária do Atlético-GO na Sula é 3ª no Equatoriano e veio da 1ª fase LDU será o primeiro clube do Equador que o Dragão enfrenta em sua história

Primeira adversária do Atlético-GO na Copa Sul-Americana de 2022, a Liga Deportiva Universitária (LDU, de Quito) é a 3ª colocada no Campeonato Equatoriano, tem 58,3% de aproveitamento na temporada após oito partidas e veio da fase preliminar. A equipe equatoriana embarcou nesta segunda-feira (4) para Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO nesta terça-feira (5), no ...