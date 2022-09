O Goiás vive seu melhor momento na Série A do Campeonato Brasileiro e aparece na primeira metade da tabela de classificação pela terceira rodada consecutiva. Apesar da consolidação em uma faixa mais nobre, a ordem no clube é viver rodada após rodada e só saber o destino quando a competição estiver mais próxima do final.

De acordo com as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade rebaixamento para o Goiás neste momento da competição é de apenas 0,48%. Por outro lado, a chance garantir, ao menos, uma vaga na Copa Sul-Americana é de 74,2% com o panorama atual da tabela de classificação.

Atualmente, o Goiás possui um aproveitamento que, se for mantido até o fim ou seja algo próximo, vai conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. Na ocasião anterior em que voltava da Série B, em 2019, o time esmeraldino obteve vaga na competição continental com 45,6% de aproveitamento e na 10ª colocação - foi uma temporada em que até o 14º obteve vaga em torneio continental. Na atual edição, o Goiás tem 46,2%.

Nos últimos dois anos, uma posição no miolo da tabela rendeu vaga na Sul-Americana. Em 2021, apenas o 16º colocado não se classificou, enquanto no ano anterior o 15º e 16º ficaram fora de alguma competição internacional.

Para o Goiás voltar a figurar em uma Copa Libertadores da América após 16 anos, a probabilidade estatística neste momento é de 11,8%. O clube ocupa a 9ª colocação na tabela, com a mesma pontuação do América-MG, que é o 8º colocado. Com a definição da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR e com três dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil sendo integrantes do G6, existe a possibilidade de que a faixa de classificação para a próxima Libertadores alcance até o 8º.

O clube esmeraldino sabe que atravessa uma boa fase, pois empatou com o Flamengo, em casa, e completou a quinta rodada de invencibilidade. Neste intervalo, o Goiás conseguiu vitórias sobre Atlético-GO, Atlético-MG e Santos, além de empates com Avaí e Flamengo. O excesso de cautela para falar sobre o futuro e traçar planos continentais é deixado de lado somente para comemorar a fase atual e o desempenho do elenco dentro das partidas.

Com 36 pontos em 26 jogos, o Goiás ainda busca mais nove pontos para atingir 45 para se livrar do rebaixamento à Série B. Esse é o mantra dentro dos muros da Serrinha e a meta estabelecida pela comissão técnica. No entanto, a tarefa é concluir essa pontuação o quanto antes para entender o que mais a competição pode reservar ao clube.

“Não comentamos sobre competições internacionais. Nós comentados, rodada a rodada, fazer o maior número de pontos possíveis. Estamos há cinco jogos sem derrota, o que, no Campeonato Brasileiro, é muito difícil, pois pegamos grandes adversários. Nossa projeção é rodada a rodada, na hora que chegar no finalzinho do campeonato, nós veremos onde nossa pontuação pode nos levar”, argumentou o vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes.

O cuidado da cúpula esmeraldina é para que comissão técnica e elenco mantenham o foco no trabalho que vem sendo realizado, para que o objetivo maior do clube na temporada seja cumprido sem maiores sustos.

Com 12 jogos ainda para o fim da competição, o consenso é que as coisas podem mudar e uma sequência negativa pode trazer perigo, embora a equipe tenha acumulado uma gordura de dez pontos em relação à zona do rebaixamento.

Esse é mais um motivo da diretoria esmeraldina para não colocar o carro à frente dos bois. O projeto do Goiás é continuar pontuando de forma consistente para saber, nas últimas rodadas, até onde poderá chegar neste Brasileirão e o que terá de fazer para assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana, na Libertadores ou se assegurar na elite nacional no ano que vem.

Participações do Goiás em competições internacionais

Copa Sul-Americana

# 2004

9ª colocação no Brasileirão de 2003 levou à disputa (1ª edição dos pontos corridos)

65 pontos em 46 jogos/47,1% de aproveitamento

1º turno: 21 pontos em 23 jogos/30,4% de aproveitamento

2º turno: 44 pontos em 23 jogos/63,8% de aproveitamento

# 2005

6ª colocação no Brasileirão de 2004 levou à disputa

72 pontos em 46 jogos/52,2% de aproveitamento

1º turno: 36 pontos em 23 jogos/52,2% de aproveitamento

2º turno: 36 pontos em 23 jogos/52,2% de aproveitamento

# 2007

8ª colocação no Brasileirão de 2006 levou à disputa

55 pontos em 38 jogos/48,3% de aproveitamento

1º turno: 21 pontos em 19 jogos/36,8% de aproveitamento

2º turno: 34 pontos em 19 jogos/59,7% de aproveitamento

# 2009

8ª colocação no Brasileirão de 2008 levou à disputa

53 pontos em 38 jogos/46,5% de aproveitamento

1º turno: 23 pontos em 19 jogos/40,4% de aproveitamento

2º turno: 30 pontos em 19 jogos/52,6% de aproveitamento

# 2010

9ª colocação no Brasileirão de 2009 levou à disputa

55 pontos em 38 jogos/48,3% de aproveitamento

1º turno: 35 pontos em 19 jogos/61,4% de aproveitamento

2º turno: 20 pontos em 19 jogos/35,1% de aproveitamento

# 2014

6ª colocação no Brasileirão de 2013 levou à disputa

59 pontos em 38 jogos/51,8% de aproveitamento

1º turno: 26 pontos em 19 jogos/45,6% de aproveitamento

2º turno: 33 pontos em 19 jogos/57,9% de aproveitamento

# 2015

12º colocado no Brasileirão de 2014 levou à disputa

47 pontos em 38 jogos/41,2% de aproveitamento

1º turno: 24 pontos em 19 jogos/42,1% de aproveitamento

2º turno: 23 pontos em 19 jogos/40,4% de aproveitamento

# 2020

10º colocado no Brasileirão de 2019 levou à disputa

52 pontos em 38 jogos/45,6% de aproveitamento

1º turno: 21 pontos em 19 jogos/36,8% de aproveitamento

2º turno: 31 pontos em 19 jogos 54,4% de aproveitamento



Copa Libertadores

2006

3ª colocação no Brasileirão de 2005 levou à disputa

74 pontos em 42 jogos/58,7% de aproveitamento

1º turno: 37 pontos em 21 jogos/58,7% de aproveitamento

2º turno: 37 pontos em 21 jogos/58,7% de aproveitamento



Campanha atual do Goiás na Série A

9ª colocação no Brasileirão após 26 rodadas

36 pontos em 26 jogos/46,2% de aproveitamento

1º turno: 22 pontos em 19 jogos/38,6% de aproveitamento

2º turno: 14 pontos em 7 jogos/66,7% de aproveitamento