Esporte Primeiro campeão pelo Goiás, Paulo Lázaro morre aos 80 anos Treinador esmeraldino comandou a equipe no título do Campeonato Goiano de 1966

Ex-jogador e ex-técnico do futebol goiano, Paulo Lázaro morreu nesta terça-feira (29), aos 80 anos. Como atleta de futebol, o zagueiro defendeu as cores do Atlético-GO e do Goiás. Pelo clube esmeraldino, o defensor pendurou as chuteiras aos 24 anos e se tornou treinador. Ainda bem jovem, coube a Paulo Lázaro a condução da equipe esmeraldina ao primeiro título da h...