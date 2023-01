O volante Felipe, do Goiás, disse que o gol marcado contra o Vila Nova neste domingo (29) será o “primeiro de muitos” que ele pretende fazer pelo time esmeraldino. A equipe alviverde, com belo gol do jogador de 28 anos, venceu o rival colorado por 1 a 0, na Serrinha.

“Jogo muito difícil, mas fico feliz pelo gol que será o primeiro de muitos que vão vir. Quero dedicar esse gol para minha família, à torcida e vamos nessa. Seguimos em evolução e vamos para cima”, comentou Felipe à TV Brasil Central, e reforçou que o gol foi origem de “muitos treinamentos” de jogadas de bola parada no dia a dia no clube esmeraldino.

Vice-líder do Goianão, o Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (1º) para enfrentar o Inhumas. O duelo válido pela 7ª rodada será disputado no estádio Zico Brandão, a partir das 15h30.

