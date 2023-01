Atlético-GO e Goiás abriram a manhã do domingo (15) e a semana com marcas que caracterizam o clássico goiano: gols bonitos, competitividade, equilíbrio, rivalidade e polêmica. O Dragão venceu, de virada, o alviverde por 2 a 1 em jogo disputado no Estádio Antônio Accioly, pela 2ª rodada do Goianão, com gols no segundo tempo. Novamente houve um pênalti polêmico a favor do time atleticano, como ocorreu na final do Estadual passado.

O alviverde reclamou do árbitro André Luiz Castro na marcação da falta (e toque de mão de Maguinho) no lateral Jefferson, no segundo tempo. O jogo teve dois gols de oportunismo e técnica dos atacantes Nicolas (Goiás) e Felipe Vizeu (Atlético-GO) e prevaleceram o melhor entrosamento e a condição física da equipe atleticana.

O Dragão tem 100% de aproveitamento e coloca a boa fase em evidência na quarta-feira (18), à tarde, em Iporá.

O rubro-negro larga na frente. Não tem um elenco numeroso, mas o técnico Eduardo Souza fez bom uso das opções à disposição, lançando nove jogadores que estavam no elenco do ano passado – só o lateral Rodrigo Soares e o atacante Igor Torres são novatos.

O Dragão virou o placar no segundo tempo com jogadores que saíram do banco, como Kelvin e o estreante Felipe Vizeu. O alviverde teve queda de produção após os 20 minutos da etapa final, e o técnico Guto Ferreira justificou a necessidade de se fazer rodízio no início de ano.

Dos jogadores do Goiás que entraram no jogo, Carlos Maia mostrou habilidade ao preparar a jogada em que deu drible seco, tabelou e deixou Nicolas livre para abrir o placar aos 9 minutos da segunda etapa.

Felipe Vizeu, de 25 anos, mostrou o cartão de visitas no retorno ao futebol brasileiro após duas temporadas no exterior. Ele trocou a Moldávia, onde “estava próximo da guerra” ( Ucrânia e Rússia) na tentativa de recuperar o bom futebol dos tempos de base na Copa São Paulo 2016, em que se destacou no Flamengo. Vizeu chorou ao relembrar a fase cigana pelo futebol. No gol de empate, aos 20 minutos, o atacante carregou a bola no espaço vazio, tirou a marcação e chutou alto e forte. Golaço. “Eu me dediquei muito. Foram três semanas treinando integral, trabalhando muito para poder chegar e ser coroado”, frisou o atacante. Ele, Kelvin e Bruno Tubarão vão disputar espaço no setor ofensivo com Airton, Igor Torres e Luiz Fernando.

O clássico também guardou discussões entre jogadores e reclamações em relação às decisões da arbitragem. Ano passado, no primeiro jogo da final, houve pênalti polêmico sobre Jorginho. Neste domingo (15), o Goiás reclamou da marcação de penalidade no lance em que Maguinho levou o chapeuzinho de Jefferson. O lateral do alviverde tocou a mão na bola e no corpo do jogador atleticano no lance que alguns atleticanos chamaram de “pênalti duplo” por ter sido com duas supostas infrações.

Shaylon, novo camisa 10 no lugar de Jorginho ou Wellington Rato, que usaram este número no ano passado, cobrou e converteu a penalidade. O jogador assume também a condição de cobrador de pênaltis no lugar de Marlon Freitas.

Outro destaque atleticano foi o volante Gabriel Baralhas, com desarmes e presença no campo adversário. A equipe também teve como novidade a volta do goleiro Ronaldo, que não atuava desde 22 de agosto do ano passado. Ronaldo antecipou as etapas de recuperação de cirurgia no ombro, voltou a treinar mais forte com bola após o Natal e teve a escalação confirmada numa reunião da comissão técnica na noite de sábado.

Ainda em formação e na fase de ajustes técnico, físico e tático, o Goiás não repetiu a formação vitoriosa na estreia, contra a Aparecidense. O treinador alviverde justificou que há “estágios” diferentes de condição de atletas no elenco. Porém, reclamou da arbitragem e do tempo curto entre o jogo da 1ª rodada, na noite de quinta-feira (12), e o clássico no domingo (15). Na quinta-feira (19), o técnico deve fazer mais trocas para o jogo contra o Anápolis.