Tramita na Câmara Municipal de Goiânia Projeto de Lei que altera o nome da Avenida Guarapari, no Jardim Atlântico, para Avenida Hailé Pinheiro, em homenagem ao ex-presidente do Goiás, que faleceu no último dia 7 de setembro. A matéria foi encaminhada pela Procuradoria Geral para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a sequência do trâmite.

O Projeto de Lei nº 316, de 2022, que visa a mudança do nome do logradouro que passa em frente à nova entrada do CT Edmo Pinheiro, foi assinado pelo vereador Romário Policarpo, presidente da casa legislativa. A Avenida Guarapari tem cerca de 1,7km de extensão e tem início no Parque Cascavel e termina no cruzamento com a Avenida Ipanema, também no Jardim Atlântico.

Na primeira versão do Projeto de Lei, o pedido era para denominar a avenida com o nome Hailé Selassié de Goiás Pinheiro, mas houve uma emenda modificativa para que a nova nomenclatura da via urbana seja Avenida Hailé Pinheiro.