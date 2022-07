Com o objetivo de capacitar jovens de 14 a 25 anos para se tornarem atletas olímpicos, a Escola Breaking de Goiânia está oferecendo 60 bolsas de estudo. As inscrições seguem até o próximo sábado (9) e para participar é preciso ser oriundo de escola pública. Além da busca por novos talentos, a escola vai investir na capacitação de atletas para participação nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

A ação é um projeto do Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás (CENEG-GO), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes de Goiânia. Quem for selecionado também será inscrito junto à Federação Goiana de B.boys e B.girls (FGBB) e vai receber todos os itens necessários para participar do projeto, como materiais esportivos, uniformes, vale transporte e lanche, além de acompanhamento psicossocial, de saúde e jurídico.

As inscrições podem ser feitas até 09 de julho, pelos telefones (62) 3932-3905 ou 98416-5395.

Formação completa

O curso engloba oficinas teóricas sobre os fundamentos do breaking e também conta com assuntos baseados na tipificação nacional e internacional do segmento. As aulas práticas seguirão as diretrizes socioesportivas com aprendizado de movimentos como popping e locking, power move, toprock e footwork.

A formação conta com ações de socialização e desenvolvimento socioemocional e também com atividades que estimulam o cognitivo e o lúdico e que contribuam para o estímulo do raciocínio lógico, o reforço escolar e o desenvolvimento pessoal.

As aulas começam em 11 de julho e seguem por sete meses, às segundas, quartas e sextas-feiras, na sede social da entidade CENEG-GO, que fica na Avenida Independência, nº 41,

Encontros competitivos

A cada dois meses serão promovidas competições, aos sábados, para formar um rankings dos participantes e auxiliar na participação nas Olimpíadas da França. As atividades serão conduzidas por uma equipe multidisciplinar formada por arte educadores, educador físico, intérprete de Libras, pedagogo e psicóloga, entre outros.

Mais informações pelo site www.escoladebreaking.com.br/

Leia também:

Festival de dança promove Batalhas de Hip Hop e All Style neste sábado e domingo em Goiânia

Rumo ao Mundial, goiano prevê reação ao breaking: 'todo mundo vai pirar'

Breaking corre contra o tempo em preparação para Olimpíadas de Paris