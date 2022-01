Esporte Prova de longa duração abre temporada e gestão Federação tem novo presidente após 30 anos. Primeira prova de 2022 é neste fim de semana

Depois de quase 30 anos, a Federação Goiana de Automobilismo (Faugo) tem um novo presidente. Aclamado no início de dezembro, Sérgio Crispim, advogado de 51 anos, disse querer ampliar o legado deixado por Ney Lins. A primeira competição da nova gestão será disputada neste domingo (29), com a abertura da temporada de 2022, a partir das 11 horas, no autódromo de Goiânia, com...