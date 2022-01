O Paris Saint-Germain comunicou na manhã deste sábado (8) que Messi seguirá cumprindo seu protocolo de recuperação individual pós-Covid nos próximos dias. Com isso, o argentino está fora da partida deste domingo (9) contra o Lyon.

Messi, que contraiu Covid-19 durante sua viagem à Argentina no recesso de final de ano, voltou ao centro de treinamento parisiense na última quinta-feira (6), mas deve recuperar uma melhor condição física antes de retornar aos gramados.

Por meio de uma nota publicada no site oficial do clube, o PSG deu uma "atualização médica" de todos seus atletas a respeito do confronto do Campeonato Francês.

Di Maria, Draxler, Danilo, Kurzawa e Donnarumma seguem em confinamento para se recuperar da Covid. Além disso, O clube também indica que o retorno aos treinos de Neymar --que se recupera de uma lesão no tornozelo-- está previsto para daqui a cerca de três semanas.