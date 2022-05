Esporte PSG paga a Mbappé o mesmo valor dos elencos de Flamengo e Palmeiras somados O plantel do time paulista é avaliado em 160,35 milhões de euros (R$ 820,4 mi) e o do carioca em 155,7 milhões de euros (R$ 796,6 milhões)

O PSG pagou em luvas a Mbappé quase o equivalente ao valor somado dos elencos de Flamengo e Palmeiras, os mais caros do futebol brasileiro. De acordo com o site especializado Tranfermarket, o plantel do time paulista é avaliado em 160,35 milhões de euros (R$ 820,4 mi) e o do carioca em 155,7 milhões de euros (R$ 796,6 milhões). O valor que o Paris Saint-Germain desemb...