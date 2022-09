Se fora de campo há rumores sobre um possível desentendimento entre Neymar e Mbappé, dentro dele os problemas passam longe. Na estreia do PSG na Liga dos Campeões 2022/23, nesta terça-feira (6), no Parque dos Príncipes, a dupla brilhou contra a Juventus e foi o grande destaque da vitória por 2 a 1 no duelo da primeira rodada do Grupo H.

Em noite inspirada, Neymar precisou de cinco minutos para tirar um passe espetacular da cartola para o também inspirado Mbappé abrir o placar no Parque dos Príncipes. O francês ampliou com mais um belo gol em chute de primeira, ainda na etapa inicial, após tabela com Hakimi.

Na segunda etapa, Mbappé poderia ter matado o jogo, mas tentou o hat-trick em vez de servir Neymar, perdeu o gol e, na sequência, viu a Juventus diminuir de cabeça. O time italiano cresceu no jogo, mas a reação ficou nisso, e o PSG largou bem em mais uma missão para conseguir o inédito troféu da Liga dos Campeões.

Os números do trio Messi, Mbappé e Neymar na temporada só crescem —e impressionam. Agora, são 22 gols em oito partidas, sendo nove do francês, nove do brasileiro e quatro de Lionel Messi.

Os times do grupo H voltam a campo pela Liga já na semana que vem, na quarta-feira (14). A Juventus recebe o Benfica na Juventus Arena, enquanto o PSG faz visita ao Maccabi Haifa, em Israel.