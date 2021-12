Esporte Quais resultados rebaixam o Grêmio na rodada desta segunda do Brasileiro Time tricolor ficará em alerta nos jogos do Cuiabá e Juventude, que pode definir a situação da equipe na disputa contra o rebaixamento

Com empate contra o Corinthians, no domingo (5), o Grêmio pode ter o terceiro rebaixamento para Série B de sua história confirmado nesta segunda-feira (6). Basta que dois times pontuem nas partidas da noite. O Juventude visita o São Paulo, no Morumbi, às 19h (de Brasília). Caso empate ou vença a partida, não poderá mais ser alcançado pelo time de Porto Alegre. O Cuiabá, às ...