O Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 na tarde desta segunda-feira (5), no estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar 2022. O resultado foi construído com um show na primeira etapa. Para Vinicius Jr, o espaço dado pelo adversário foi determinante para o resultado.

"Era normal, com o passar do tempo a gente ia crescendo na competição. A cada jogo que passa a gente fica mais confiante, mais entrosado. Hoje jogamos com uma equipe que dá espaço pra gente, e quando dá espaço pra gente é muito complicado para o adversário, a gente tem bastante jogadas", relatou o atacante.

Leia também

+ Brasil não tomou conhecimento da Coreia do Sul, goleou e avançou

+ Seleção mantém 100% de aproveitamento contra asiáticos em Copas

+ Baila, Brasil! A goleada sobre a Coreia do Sul em imagens

Vini ainda dedicou a vitória a Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein, e mandou forças ao Rei do Futebol.

"Que a gente possa seguir bailando até a final. E mandar um forte abraço pro Pelé, que tá precisando de muita força da gente, essa vitória é pra ele. Que tudo ocorra bem, que ele possa sair dessa situação e a gente possa ser campeão", completou Vini.

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação, para enfrentar a Croácia em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar 2022.