Esporte 'Quantos mais vão morrer?', questiona Abel Ferreira ao cobrar ações contra violência no futebol Minutos antes de ir aos microfones, o técnico português soube da briga entre torcedores do Atlético-MG e Cruzeiro. O conflito causou uma morte

Abel Ferreira cobrou medidas contra a onda de violência no futebol brasileiro durante entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Guarani hoje (6), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Minutos antes de ir aos microfones, o técnico português soube da briga entre torcedores do Atlético-MG e Cruzeiro. O conflito causou uma mo...