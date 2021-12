Esporte Quase certo com o Atlético-GO, goleiro assina com o Brusque Jordan assinou contrato por dois anos com o time catarinense

O goleiro Jordan, ex-Santa Cruz, não será jogador do Atlético-GO. O jogador de 23 anos assinou contrato de dois anos com o Brusque e jogará a Série B em 2022. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo POPULAR. Depois do jogo contra o Flamengo, o presidente Adson Batista afirmou que o goleiro chegaria para ser trabalhado para o futu...