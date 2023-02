O técnico Lucas Oliveira pediu demissão e não comanda mais o Morrinhos. O treinador de 42 anos deixa a equipe quatro dias após o acerto com o clube tricolor e um dia após sua estreia à frente da equipe - no domingo (6), o Morrinhos empatou por 1 a 1 com o Anápolis no encerramento da 8ª rodada do Goianão.

Lucas Oliveira teria avisado a diretoria do Morrinhos, antes do acerto, que não iria trabalhar com o lateral esquerdo Marquinhos. Segundo apuração do POPULAR, o treinador foi informado que o atleta não seguiria no clube, por isso o acerto foi feito.

Leia também

+ Confira a classificação do Goianão 2023

+ Em casa, Morrinhos empata com Anápolis

Na sexta-feira (3), o lateral teria sido liberado do treino e não teve contato com o técnico. Nesta segunda-feira (6), o jogador se apresentou no clube e isso motivou a saída de Lucas Oliveira.

A diretoria do Morrinhos se reuniu com o elenco, conversou com o treinador e optou em manter o atleta no grupo. Essa decisão fez com que Lucas Oliveira pedisse demissão do clube nesta segunda-feira.

A relação entre Lucas Oliveira e Marquinhos é conturbada desde o fim de 2021. Na época, os dois estavam na Anapolina e o treinador foi demitido da Xata após a estreia da equipe na Divisão de Acesso.

Em uma nota, o técnico disse que teve discussões e problemas internos com o jogador, que em sua versão desmentiu as palavras de Lucas Oliveira. Desde então, os profissionais não trabalham juntos.

No Goianão 2023, o Morrinhos é o 10º colocado com oito pontos e volta a campo nesta quarta-feira (8) para enfrentar o Atlético-GO pela 9ª rodada da competição estadual. A partida será disputada no Accioly, a partir das 20h30. A diretoria do time tricolor ainda definirá quem comanda a equipe no confronto.