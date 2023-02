São quatro os jogadores investigados na operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que apura esquema de manipulação de resultados em jogos da Série B do Brasileiro. O POPULAR teve acesso à lista de investigados.

Além dos dois jogadores ligados ao Vila Nova, o volante Gabriel Domingos e o meia Romário, o lateral direito Matheusinho, que estava no Sampaio Corrêa e hoje está no Cuiabá, e o lateral direito Joseph, do Tombense, estão entre os alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira (14).

O único mandado de prisão foi cumprido em São Paulo, contra Bruno Lopez de Moura. Os outros oito mandados são de busca e apreensão.

Veja a lista de investigados:

Bruno lopez de Moura (mandado de prisão)

Camila Silva da Motta

BC Sports Management

Gabriel Domingos de Moura

Marcos Vinícius Alves Barreira (Romário)

Joseph Maurício de Oliveira Figueiredo

Mateus da Silva Duarte

As investigações apontam que o grupo criminoso atuou cooptando atletas para a manipulação de resultados por meio de ações como cometer pênalti no primeiro tempo dos jogos, entre outras iniciativas.

Os três jogos investigados ocorreram na última rodada da Série B, nos dias 5 e 6 de novembro: Vila Nova x Sport, Tombense x Criciúma e Sampaio Correia x Londrina.

O único que não teve pênalti no primeiro tempo foi o jogo do Vila Nova. Romário, que topou participar do esquema, não foi relacionado para o jogo e recuou, não participou da partida.

Na partida entre Sampaio Corrêa e Londrina, houve, no primeiro tempo, pênalti para o Londrina, que foi marcado com recurso do VAR, e o goleiro pegou.

No jogo entre Criciúma x Tombense, também houve pênalti no primeiro tempo a favor do Criciúma, e o goleiro do Tombense pegou.