Esporte Queda no rendimento nos últimos oito jogos explica demissão no Goiás Diretoria esmeraldina avalia redução de desempenho nos últimos jogos e define pela saída de Marcelo Cabo

Durou 19 jogos a passagem do técnico Marcelo Cabo pelo Goiás. O treinador de 54 anos foi demitido nesta quinta (28) a seis jogos do fim da Série B com a justificativa de que o desempenho da equipe nas últimas oito partidas não foi o esperado pela diretoria do clube esmeraldino. Glauber Ramos assume o time, que tentará confirmar o acesso à elite nacional nas próximas ro...