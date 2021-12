Esporte Quem faturou mais com premiações no futebol brasileiro na temporada? Atlético-MG e Palmeiras ocupam o topo da lista. Dupla conquistou os principais torneios da temporada de 2021

Pela conquista da Copa do Brasil deste ano, seu terceiro título na temporada, o Atlético-MG faturou R$ 71,1 milhões, prêmio financeiramente mais interessante do futebol no Brasil. Entretanto, ainda que tenha sido também campeão brasileiro após 50 anos de jejum, a soma das premiações do clube em 2021, R$ 147 milhões, não foi suficiente para assumir a dianteira do ran...