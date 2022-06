O Atlético-GO volta as atenções novamente para a disputa da Série A do Brasileiro, em que jogará neste domingo (26) diante do Ceará, às 18 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O técnico Jorginho terá de fazer uma mudança no meio-campo que influencia bastante no sistema de marcação. O volante Gabriel Baralhas está suspenso. O favorito para assumir o posto de Baralhas é Edson Fernando, um dos brasileiros que deixaram a Ucrânia após o início do conflito com a Rússia.

Leia também:

+ Zagueiro quer que Atlético-GO anule setor ofensivo do Ceará

+ Atlético-GO busca ajuste à nova maratona

Lucas Lima, Rickson e o jovem zagueiro Gabriel Noga são candidatos à vaga, mas é provável que Edson Fernando seja titular.

No ataque, o argentino Diego Churin deve voltar à equipe, pois não pode atuar na Copa do Brasil. Wellington Rato treinou e não deve ser problema para jogar em Fortaleza. Assim, Airton e Luiz Fernando são concorrentes à outra vaga no ataque atleticano. Shaylon também é opção para o ataque ou no meio-campo.

Time que deve jogar Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes, Jefferson; Edson Fernando, Marlon Freitas, Jorginho; Airton (Luiz Fernando), Diego Churin, Wellington Rato

Desfalques: Gabriel Baralhas (volante) está suspenso. Dudu (lateral direito) finaliza os treinos de transição para voltar a ser relacionado após uma lesão no pé esquerdo. Situação parecida é a de Wanderson (zagueiro), também na fase de transição física para os treinos com bola

Ceará e Atlético-GO têm pontuação igual (16 pontos) e buscam se distanciar do Z4, assim como se aproximar da parte alta da tabela. Ambos tiveram clássicos no meio de semana, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e voltam a jogar no decorrer da próxima semana, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Mesmo com agenda diversificada e por três competições diferentes, os dois times têm discurso de jogar pela vitória neste final de semana - o empate é interessante para o rubro-negro, que reagiu no Brasileirão e venceu três de quatro jogos disputados nas últimas rodadas.

O clube goiano é um dos postulantes novamente à conquista da vaga na Sul-Americana, mas sabe que necessita manter a regularidade na Série A para não correr riscos no returno do Brasileirão.