Esporte Quem joga: a provação escalação do Atlético-GO contra o Inter Equipes encerram a 8ª rodada da Série A, na segunda-feira (30), a partir das 20 horas, no Estádio Beira Rio

O Atlético-GO deve ter mudanças no ataque para enfrentar o Inter, no encerramento da 8ª rodada da Série A. Em bons momentos, Airton e Diego Churín podem ser as novidades no Dragão para o duelo de segunda-feira (30), no Estádio Beira Rio, a partir das 20 horas. Os jogadores podem ganhar chance na formação inicial por causa da boa atuação que tiveram no empate por 1...