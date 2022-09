O Atlético-GO passou por testes na formação titular na semana que teve para treinos e pode fazer até seis alterações para enfrentar o Inter, nesta segunda-feira (19), no Estádio Antônio Accioly.

Podem ganhar chance no time titular os laterais Dudu e Arthur Henrique, o zagueiro Lucas Gazal, o volante Rhaldney, o meia-atacante Airton e o atacante Diego Churín.

Wanderson, Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jefferson perderam espaço. O técnico Eduardo Baptista espera encontrar uma nova formação, com força física e menos desgastada emocionalmente, capaz de fazer frente ao Inter em partida decisiva. O Dragão soma 22 pontos, é penúltimo colocado e buscar reagir no Brasileirão.

O provável time é: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Edson Fernando (Rhaldney) e Shaylon; Airton, Diego Churín e Wellington Rato.

A principal dúvida, alimentada pelo técnico Eduardo Baptista nos treinamentos da semana, é quanto ao segundo volante: Edson Fernando, titular nas últimas partidas, e Rhaldney, que veio do Náutico e pouco atuou durante a temporada, têm chances. Nas outras posições, há uma formação básica delineada pelo treinador.

Os desfalques são Jorginho e Luiz Fernando (suspensos), João Peglow (não pode atuar porque foi emprestado pelo Inter-RS), o próprio técnico Eduardo Baptista (suspenso por ter sido expulso contra o Coritiba), Ronaldo, Ramon Menezes e Emerson Santos (que já estão fora há um tempo, se recuperando de cirurgias).

Apesar de não ficar no banco, Eduardo Baptista vai para o quinto jogo à frente do Atlético-GO desde que chegou ao clube, no dia 29 de agosto. Até agora, foram mais derrotas (três) do que vitória (apenas uma) à frente de um elenco que sentiu o peso das eliminações nas copas (do Brasil e na Sul-Americana), principalmente no torneio continental, em que perdeu duas vezes do São Paulo no mesmo jogo: 2 a 0 no tempo regulamentar e 4 a 2 nos pênaltis.