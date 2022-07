O Atlético-GO pode ter o lateral direito Dudu como principal novidade para o duelo contra o Fortaleza. Recuperado de uma lesão no ligamento do pé esquerdo, o jogador voltou aos treinos há semanas e deve ser titular na vaga de Hayner, que está suspenso.

Outra provável mudança será no meio-campo. Gabriel Baralhas retorna de suspensão e formará o trio no meio com Marlon Freitas e Jorginho.

Uma mudança que o técnico Jorginho terá de fazer é na zaga. Ramon Menezes ainda aguarda exames, mas possui uma suspeita de lesão no tendão de Aquiles. Wanderson e Edson devem começar o duelo como titulares diante do Fortaleza.

Leia também

- Dragão tem chance para deixar o Z4

Desfalques: Hayner (suspenso) e Ramon Menezes (lesionado)

Dúvida: Luiz Fernando ou Airton brigam por uma posição com o retorno de Churín ao time titular

Provável time: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton (Luiz Fernando), Diego Churín e Wellington Rato.