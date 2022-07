A mudança mais provável do Atlético-GO para enfrentar o São Paulo, no Estádio Antonio Accioly, neste domingo (3), é na defesa, setor em que o zagueiro e volante Edson retorna, pois estava suspenso pela Sul-Americana e não pôde atuar em Assunção (Paraguai), na derrota para o Olimpia por 2 a 0. O zagueiro Wanderson deve deixar a equipe.

No meio-campo, o camisa 10 Jorginho sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda, foi substituído no primeiro tempo contra o Olimpia, faz tratamento e não sabe se poderá atuar.

O Atlético-GO tem algumas opções: centralizar Wellington Rato ou deixar Rato nas beiradas e escalar Shaylon, caso queira uma formação mais ofensiva, ou até escalar Rickson. No ataque, que não foi produtivo em Assunção, pode haver alteração, mas o técnico não divulgou quem entra.

O time que pode jogar domingo (3) tem: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho (Shaylon ou Rickson); Wellington Rato, Diego Churin e Airton (Luiz Fernando ou Léo Pereira).

Os desfalques são: Dudu (lateral direito) finaliza a fase de transição (após lesão no pé), treina no campo e se prepara para voltar ao time, o que deve ocorrer no clássico da volta com o Goiás, pela Copa do Brasil, no dia 13.

Atlético-GO e São Paulo jogaram na noite de quinta-feira (30) fora do País, pelas oitavas de final da Sul-Americana: o Dragão perdeu do Olimpia (2 a 0, em Assunção), enquanto o tricolor foi ao Chile e derrotou a Universidad Católica (4 a 2). Diante disso, as comissões técnicas não tiveram tempo de preparação dos times e só fizeram trabalhos regenerativos.

O time atleticano pretende ampliar a pontuação - se vencer em casa, chegará a 20 pontos - para se distanciar do Z4, enquanto o time paulista pode encostar na parte de cima da tabela, pois soma 19 pontos.

O problema é que o São Paulo ainda não venceu fora de casa na Série A - em sete jogos, empatou cinco vezes e perdeu outras duas. O vencedor fica mais tranquilo para decidir em casa, na próxima semana, vaga à fase seguinte da Sul-Americana.