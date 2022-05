Para enfrentar o Atlético-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, no início da noite deste sábado (14), às 19 horas, o Atlético-GO deve manter a base da partida contra o Cuiabá, pela copa do Brasil, na quarta-feira (11). Mas depende do que será avaliado pelos departamentos médico e físico do clube.

O argentino Diego Churin ficou fora da Copa do Brasil, mas viajou para BH e pode ser escalado no ataque caso o técnico Umberto Louzer queira mudar o posicionamento do time. Titular em Cuiabá-MT, Edson deve ser mantido na zaga na vaga de Wanderson.

Time que pode jogar: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Shaylon (Edson Fernando); Wellington Rato (Diego Churín), Léo Pereira (Luiz Fernando)

Desfalques: Jorginho (meia) está suspenso, Dudu (lateral), Rickson (volante e meia) estão se recuperando de contusões, Leandro Barcia não foi relacionado por opção técnica

Dúvidas: na zaga, Edson e Ramon Menezes devem formar dupla, mas Wanderson era titular e também pode reaparecer. No meio-campo, o volante Edson Fernando tem entrado nos jogos e recebido elogios, mas depende das avaliações físicas de Gabriel Baralhas e Marlon Freitas. O substituto de Jorginho pode ser Shaylon ou Wellington Rato. Outra possibilidade seria adiantar Marlon Freitas, compondo o meio com Gabriel Baralhas, Edson Fernando e Marlon Freitas. No ataque, Léo Pereira pode ficar de novo como opção no banco. Luiz Fernando é opção. A comissão técnica pretende fazer o rodízio do elenco, mas há poucas opções disponíveis para as vagas dos titulares

O Dragão não tem nenhuma vitória na Série A, está entre os últimos colocados (Z4), empatou três vezes, perdeu duas e precisa pontuar.

Apesar disso, o clube cumpriu uma das metas nesta temporada, no meio de semana, ao passar de fase na Copa do Brasil - venceu o Cuiabá-MT nos pênaltis (5 a 3), após empate de 0 a 0 no tempo regulamentar.

No jogo em Belo Horizonte-MG, foram relacionados 20 jogadores:

Ronaldo e Luan Polli (goleiros)

Wanderson, Ramon Menezes, Gabriel Noga, Edson Felipe (zagueiros)

Jefferson, Arthur Henrique, Hayner (laterais)

Gabriel Baralhas, Lucas Lima, Marlon Freitas, Edson Fernando (volantes)

Shaylon, Wellington Rato (meias)

Airton, Léo Pereira, Luiz Fernando, Brian Montenegro e Diego Churin (atacantes)