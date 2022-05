O Goiás faz confronto direto com o Atlético-GO para deixar a zona de rebaixamento da Série A e, assim como o Dragão, busca a primeira vitória no Brasileiro no clássico goiano na elite. O técnico Jair Ventura possui dúvidas na defesa, meio e ataque, mas em número reduzido em comparação ao rival: três, o Dragão tem cinco.

Desfalques: Auremir, Caio Vinícius (volantes), Hugo (lateral esquerdo), Luiz Filipe e Vinícius (atacantes) - todos no departamento médico

Dúvidas: Nicolas e Dadá Belmonte disputam posição no ataque. Caso altere o sistema tático para dois zagueiros, Fellipe Bastos deve iniciar o clássico. Se manter três defensores, Caetano joga.

Provável time: Tadeu; Diego, Sidnei, Reynaldo César e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos (Caetano), Henrique Lordelo e Elvis; Apodi, Pedro Raul e Dadá Belmonte (Nicolas).

O técnico Jair Ventura teve a semana livre de preparação para o clássico, período em que pôde fazer ajustes na equipe e testou formações com dois e três zagueiros.

Uma ausência definitiva no Goiás que ocorreu às vésperas do clássico a rescisão do meia-atacante Luan, que foi anunciado como principal contratação da temporada e deixou o clube esmeraldino na quinta-feira (5).

Goiás e Atlético-GO duelam no Accioly, neste domingo (8), a partir das 16 horas pela 5ª rodada da Série A.

