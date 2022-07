O técnico Jair Ventura deve ter o retorno do atacante Nicolas, mas entre os relacionados e à disposição no banco de reservas, contra o América-MG. O polivalente Apodi segue como dúvida para o duelo que será disputado neste domingo (3), no Independência, pela 15ª rodada da Série A, a partir das 18 horas.

No último treino em Goiânia, na sexta-feira (1º), o lateral Apodi foi ausência - ele se recupera de um desconforto muscular. Além dele, o zagueiro Sidnei não participou da atividade. O atleta não está no departamento médico e não tem sido relacionado pelo técnico Jair Ventura.

Resumo

Desfalques: Da Silva (ligamento colateral medial), Sidnei (não divulgado), Sidimar (contusão na panturrilha), Luiz Filipe (ligamento cruzado), Matheusinho (ligamento cruzado), Hugo (contusão no joelho) e Luís Felype (contusão no ombro).

Dúvidas: caso Apodi fique à disposição para jogar como titular, deve entrar na vaga do lateral Maguinho. O polivalente Dieguinho atuaria como lateral direito nesta situação. No meio, Matheus Sales e Caio Vinícius disputam posição.

Provável time: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Maguinho, Matheus Sales (Caio Vinícius), Dieguinho, Elvis e Juan; Pedro Raul e Vinícius.