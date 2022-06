Com a lesão de Da Silva, o técnico Jair Ventura conta, atualmente, com apenas três zagueiros à disposição no elenco. Por isso, o treinador tem a possibilidade de manter o esquema com três zagueiros ou preservar um dos jogadores para ficar no banco de reservas.

Se mudar o esquema, o treinador deve povoar mais o meio-campo e escalar um lateral esquerdo de origem. Desta forma, Jair Ventura poderia escalar Juan Pablo na esquerda, com Dadá Belmonte indo para o banco de reservas.

Desfalques: o lateral direito Maguinho cumpre suspensão automática e não pode ser escalado contra o Cuiabá. O zagueiro Da Silva também não poderia pelo mesmo motivo, mas acabou sofrendo lesão mais séria no joelho e desfalcará a equipe por um tempo maior.

Time que deverá jogar: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Élvis e Dadá Belmonte (Juan Pablo); Vinícius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura