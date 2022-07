Com a saída do meia Élvis, que pediu rescisão contratual nesta última semana, o técnico Jair Ventura deve escalar o meio-campo com o volante Fellipe Bastos assumindo uma posição mais criativa no setor. Outra opção para a vaga de Élvis é o meia Luan Dias.

Em relação ao último jogo, quando o Goiás foi derrotado pelo América-MG, por 1 a 0, fora de casa, a novidade deve ser a presença de um jogador de origem na lateral esquerda. Se quiser uma equipe mais fechada, a opção deverá ser por Juan Tavares, enquanto a outra alternativa fica por conta de Danilo Barcelos.

Leia também:

+ Goiás conta com desejo do atleta para não perder Pedro Raul na janela de transferências

+ Diego lamenta saída de Élvis do Goiás, mas lembra: 'bola pra frente'

Desfalques: Matheusinho (lesionado), Luiz Filipe (lesionado), Sidimar (lesionado), Da Silva (lesionado)

Time que deverá jogar: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Juan Tavares (Danilo Barcelos); Vinícius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura