O Atlético-GO terá mudanças nos setores defensivo, meio de campo e ofensivo para o duelo contra o Avaí, nesta quarta-feira (8). O lateral direito Hayner cumpriu suspensão e volta no lugar de Edson Fernando, que segue no time e será escalado na vaga de Gabriel Baralhas, por opção técnica. No ataque, Luiz Fernando ganha a preferência para assumir a posição ocupada por Wellington Rato. Assim, o técnico Jorginho prepara as três substituições no Dragão.

Atlético-GO e Avaí se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Antonio Accioly. O Dragão foi derrotado no último jogo pelo Corinthians, tem sete pontos e está na zona de rebaixamento. Por isso, terá de vencer a equipe catarinense e torcer para que alguns concorrentes percam na rodada para sair do Z4.

Se não for possivel deixar a incômoda posição, pelo menos o rubro-negro espera voltar a vencer em casa. O time atleticano obteve só uma vitória nesta Série A (2 a 0 sobre o Coritiba) e se vê na obrigação de reagir rapidamente no Brasileirão. A diretoria faz promoção no preço do ingresso para os torcedores com a camisa do Atlético-GO - 20 reais em qualquer setor do Antonio Accioly.

Leia também

+ Atlético-GO x Avaí: Dragão busca reabilitação na Série A

+ Copa do Brasil: Atlético-GO e Goiás fazem clássico inédito e histórico



Resumo

Desfalques: Dudu (lateral direito) iniciou trabalho de transição do departamento médico para os treinos físicos após a contusão no dedo médio do pé esquerdo. O atacante Brian Montenegro, que era uma opção para o ataque, rescindiu contrato com o Dragão e retorna ao Olimpia (Paraguai)

Provável time: Ronaldo; Hayner, Edson Fernando, Ramon Menezes, Jefferson; Edson Fernando Marlon Freitas, Jorginho; Airton, Diego Churin, Luiz Fernando.

Relacionados: Ronaldo e Renan (goleiros); Jefferson, Hayner, Arthur Henrique (laterais); Wanderson, Gabriel Noga e Ramon Menezes (zagueiros); Edson Fernando, Lucas Lima, Edson Felipe, Gabriel Baralhas, Rickson, Marlon Freitas (volantes); Shaylon e Jorginho (meias); Wellington Rato, Airton, Diego Churin, Luiz Fernando e Léo Pereira (atacantes).