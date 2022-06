O Dragão precisa da vitória para deixar as penúltimas posições (Z4) da tabela, além de torcer por tropeços de alguns dos concorrentes da parte baixa, para deixar a incômoda posição na tabela da Série A. O time atleticano busca o segundo triunfo seguido em casa, após vencer o Coritiba por 2 a 0. Na segunda-feira (30), empatou com o Inter-RS (1 a 1), fora. Pela segunda vez nesta Série A,o Atlético-GO jogará com casa cheia, assim como no empate (1 a 1) com o Flamengo. A partida contra o Corinthians está marcado para este sábado (4), às 20h30.

O Atlético-GO terá mudanças no sistema defensivo. As modificações começam pela lateral direita, posição em que o titular, Dudu, se recupera de contusão, e o substituto dele, Hayner, recebeu o terceiro cartão amarelo. O volante Edson Fernando será improvisado neste setor. Na zaga, Wanderson deve ser substituído pelo volante Edson, numa mudança tática que serve para dar uma opção diferente na defesa, pois o Timão não deve usar atacante alto e de referência na área. No ataque, o trio Airton, Diego Churin e Wellington Rato atuou bem em parte do jogo com o Inter-RS (1 a 1) e deve ser mantido.

Desfalques: Dudu (lateral direito) ainda se recupera de lesão ligamentar no dedo médio do pé esquerdo. Hayner (lateral direito) está suspenso pelo terceiro cartão amarelo



Time que deve jogar: Ronaldo; Edson Fernando, Edson, Ramon Menezes, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Airton, Diego Churin, Wellington Rato



Para o jogo no Estádio Antonio Accioly, foram relacionados 20 jogadores: Ronaldo e Luan Polli (goleiros); Jefferson, Arthur Henrique, Wanderson, Ramon Menezes e Gabriel Noga (defensores); Edson Fernando, Lucas Lima, Edson Felipe, Gabriel Baralhas, Rickson, Marlon Freitas, Jorginho (volantes e meias); Shaylon, Wellington Rato, Diego Churin, Airton, Luiz Fernando e Léo Pereira (atacantes).