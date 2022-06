O Atlético-GO visita o Fluminense, na noite deste sábado (11), no Maracanã. O jogo começa às 19 horas. Na rodada passada, o Dragão obteve uma vitória com ares de dramaticidade, pois o gol da vitória foi marcado nos acréscimos. É o segundo triunfo atleticano na Série A, mas o time ainda não deixou o Z4. O time atleticano vai buscar pontuar fora de casa para não ficar numa posição difícil até a virada do turno.

A equipe rubro-negra tem mostrado equilíbrio nos jogos e isso traz ânimo interno. Mesmo na derrota de 1 a 0 para o Corinthians, o rendimento foi considerado satisfatório. Sobraram as reclamações pelo polêmico gol marcado pelo meia Jorginho, quando o jogo estava 0 a 0. O VAR entrou em ação e anulou o lance.



O Atlético-GO deverá ter mudanças na partida no Rio, mas o técnico Jorginho não posicionou o time titular em Goiânia e evitou antecipar em que setores fará modificações. Autores dos gols sobre o Avaí, na vitória de 2 a 1, o atacante Wellington Rato e o volante Gabriel Baralhas devem iniciar o jogo no Maracanã. Baralhas é primeiro volante e deve garantir a vaga. Wellington pode atuar no ataque, mais centralizado ou mais aberto

Resumo:

Desfalques: Dudu (lateral direito) já faz treinos físicos no CT do Dragão, mas ainda não está liberado para voltar à equipe após se tratar de lesão no dedo médio do pé esquerdo. O zagueiro Wanderson sentiu dores no músculo da coxa. Por isso, não foi relacionado para o jogo pelo técnico Jorginho



Time que deverá jogar: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon Menezes, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Airton (Luiz Fernando), Diego churin (Wellington Rato), Wellington Rato (Shaylon)