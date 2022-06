Esporte Quem joga: veja a provável escalação do Goiás contra o Botafogo Time esmeraldino terá novidades entre os relacionados para o duelo desta segunda-feira (6), no Engenhão, a partir das 20 horas

O Goiás terá o atacante Vinicius como principal novidade para enfrentar o Botafogo, mas entre os relacionados. Na equipe titular, o lateral direito Maguinho deve ser a única mudança para encarar o time carioca. A partida será disputada na segunda-feira (6), a partir das 20 horas, no Engenhão. A dúvida do técnico Jair Ventura é no meio-campo. Caio Vinicius ainda não está 100% após entor...