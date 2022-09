O técnico Jair Ventura vai definir neste sábado (10) a equipe titular que vai enfrentar o Flamengo, em casa, na Serrinha, neste domingo (11). O treinador esmeraldino tem a possibilidade de repetir a escalação vitoriosa contra Atlético-MG e Santos.

O time esmeraldino não tem desfalques para enfrentar o Flamengo. O técnico Jair Ventura ainda contará com a volta do volante Caio Vinícius, que cumpriu suspensão automática contra o Santos e volta a ficar à disposição, mas deve iniciar a partida no banco de reservas.

Desfalques: Luiz Filipe, Matheusinho, Sidimar e Da Silva (lesão)

Provável time: Tadeu; Maguinho, Reynaldo, Caetano e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius.

Com 35 pontos conquistados, o Goiás quer uma vitória sobre o Flamengo para seguir entre os dez melhores times da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.