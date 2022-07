O técnico Jair Ventura não ganhou novos desfalques e pode repetir a escalação do Goiás pelo terceiro jogo seguido na temporada. A equipe esmeraldina encara o Juventude, neste domingo, a partir das 11 horas, no Estádio Alfredo Jaconi.

A dupla de ataque Nicolas e Pedro Raul deve ser mantida, mas existe a possibilidade de uma alteração com a entrada do atacante Vinicius. Luan Dias também pode pintar no meio-campo. A equipe esmeraldina encerra a preparação para o duelo neste sábado (16).

As ausências confirmadas para o confronto são as mesmas dos últimos jogos, com os atletas lesionados - confira abaixo:

Desfalques: Matheusinho (lesionado), Luiz Filipe (lesionado), Sidimar (lesionado) e Da Silva (lesionado) - Apodi não está machucado, mas aprimora a parte física e fica fora.

Provável time: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Luan Dias) e Danilo Barcelos (Vinícius); Nicolas e Pedro Raul