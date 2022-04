Em Bragança Paulista (SP), no início da noite deste domingo (17), a partir das 18 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Dragão defende a invencibilidade de 13 partidas (quatro empates e nove vitórias) em compromissos válidos pelo Goianão, Série A, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Atlético-GO e RB Bragantino jogam pela 2ª rodada do Brasileirão.

O Atlético-GO jogará com a base de titulares na partida no interior paulista. As novidades estão entre os relacionados, para o banco de reservas: os volantes Edson Fernando e Lucas Lima (volantes) e Luiz Fernando (meia atacante).

Resumo:

Desfalques: Renan (goleiro) e Arthur Henrique (lateral esquerdo) na transição física, Airton (atacante) no departamento médico

Dúvidas: o técnico Umberto Louzer deve repetir pela quarta vez seguida a equipe que vem iniciando os jogos, com Jefferson na lateral esquerda no lugar de Arthur Henrique

Time que deve jogar: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Shaylon, Wellington Rato, Léo Pereira

Convocados: Luan Polli e Ronaldo (goleiros); Dudu, Jefferson e Hayner (laterais), Edson,Wanderson, Gabriel Noga, Ramon Menezes (zagueiros); Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Lucas Lima, Marlon Freitas (volantes), Jorginho, Shaylon, Rickson (meias); Luiz Fernando, Léo Pereira, Brian Montenegro, Diego Churín, Leandro Barcia, Wellington Rato (atacantes)

Na partida em Bragança Paulista-SP, neste domingo (17), o técnico Umberto Louzer terá à disposição praticamente todo o elenco. Os últimos jogadores regularizados - os volantes Edson Fernando e Lucas Lima, o zagueiro Gabriel Noga e o meia atacante Luiz Fernando - já estão relacionados e podem fazer a estreia, entrando no decorrer da partida. O trio de atacantes estrangeiros - o argentino Diego Churín, o paraguaio Brian Montenegro e o uruguaio Leandro Barcia - também foi convocado.

Assim, Umberto Louzer mantém a formação que conquistou bons resultados nos últimos quatro jogos, mas prepara os outros jogadores para serem utilizados nos jogos, pois alguns dos titulares já começam a sentir desgaste físico por causa dos jogos decisivos e seguidos. No setor ofensivo, há mais opções e praticamente todos os atacantes foram convocados, à exceção de Airton (contundido).