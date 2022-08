O Atlético-GO deve seguir o rodizio no elenco na tarde deste domingo (21), às 18 horas, quando necessita da vitória sobre o Cuiabá-MT pela Série A do Brasileiro. O Dragão precisa superar a ressaca pelo revés e goleada (4 a 0) na Copa do Brasil, no meio de semana, para o Corinthians.

A maioria dos jogadores escalados pelo técnico Jorginho não atuou bem em São Paulo. Este pode ser mais um motivo para o treinador fazer mudanças no time titular.

Provável time: Renan; Hayner (Dudu), Klaus, Lucas Gazal e Jefferson (Arthur Henrique); Willian Maranhão, Marlon Freitas e Jorginho (Kelvin ou Wellington Rato); Luiz Fernando (Léo Pereira ou Airton), Diego Churín e Wellington Rato

Desfalques: Ronaldo, Emerson Santos, Ramon Menezes (contundidos, não jogarão mais neste ano), Edson (se despediu do clube e atuará no futebol árabe), Rickson (rescindiu contrato e deixou o clube), Pedro Paulo (goleiro recém-chegado, se recupera de lesão no cotovelo). Outros jogadores devem ser poupados

Dúvidas: nas laterais, entre Hayner e Dudu na direita, Arthur Henrique e Jefferson no lado esquerdo. No meio, Jorginho faz tratamento de lesão no tornozelo e deve ficar fora, assim como Gabriel Baralhas pode ser poupado. Na zaga, Klaus tem chances de entrar no lugar de Wanderson, que não atuou bem em SP. No ataque, o argentino Diego Churín deve ser titular, mas Jorginho pode fazer outras mudanças no setor