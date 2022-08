Com novidades entre os relacionados e apenas um desfalque em relação a última partida, o Goiás vai enfrentar o Atlético-MG, neste sábado (20), a partir das 16h30, no Mineirão. A partida abre a 23ª rodada da Série A.

O polivalente Apodi e o meia Marquinhos Gabriel são as principais novidades no Goiás. O primeiro voltou a ser relacionado após mais de dois meses, período em que se recuperou de uma lesão muscular, e o segundo foi contratado no início desta semana como principal reforço do clube esmeraldino no segundo período de transferências.

Confira as informações da provável escalação do Goiás:

Dúvida: Danilo Barcelos e Hugo disputam a posição do lateral esquerdo Sávio, que foi expulso contra o Avaí.

Desfalque: Sávio (suspenso).

Provável Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Hugo (Danilo Barcelos); Auremir, Matheus Sales, Diego e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul.

