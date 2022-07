O técnico Jorginho deve fazer apenas uma alteração na equipe titular que vai enfrentar o América-MG neste domingo (23), às 18 horas, no Estádio Antônio Accioly, no encerramento do 1º turno da Série A do Campeonato Brasileiro. O meia Jorginho está recuperado de um desconforto e deve iniciar a partida no lugar de Luiz Fernando.

A única dúvida na escalação rubro-negra é na lateral direita. Recuperado de lesão, Dudu ganha força para reassumir a titularidade no setor, que tem sido ocupado por Hayner nos últimos jogos. Além disso, Jorginho terá mais opções no banco de reservas, como é o caso do volante Willian Maranhão, de volta ao clube.

Desfalque: Ramón Menezes (lesão no tendão de Aquiles)

Dúvidas: Hayner e Dudu disputam uma posição na lateral direita.

Provável time: Ronaldo; Hayner (Dudu), Wanderson, Edson Felipe e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Churín e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.