O Atlético-GO joga diante do Juventude-RS, no início da noite deste domingo (19), às 18 horas, no Estádio Antonio Accioly. As duas equipes estão na zona de rebaixamento e perderam na rodada passada.

O técnico Jorginho não deve fazer mudanças substanciais na equipe atleticana, mas depende de algumas avaliações dos departamentos físico, de fisiologia e médico para saber quem se encontra em condições de atuar.

O time que deve jogar é: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Luiz Fernando, Diego Churín e Wellington Rato

Desfalques: Dudu (lateral direito) ainda se encontra no trabalho de transição física, faz alguns treinos com bola após lesão no pé, mas ainda não foi liberado para jogar. Wanderson (zagueiro) também faz atividades de transição física, mas não se recuperou completamente. Arthur Henrique (lateral esquerdo) foi expulso contra o Palmeiras e cumpre suspensão

A preocupação do técnico Jorginho é corrigir os erros apresentados no apagão do time na derrota para o Palmeiras (4 a 2) e ajustar o sistema defensivo, que mostrava consistência nos últimos jogos.

Pela segunda vez nesta Série A, o Dragão sofreu quatro gols na mesma partida - no início da competição, havia sido goleado, por 4 a 0, pelo Red Bull Bragantino-SP.

O Dragão tem 13 pontos, volta a atuar em casa e sabe que não pode deixar escapar a chance de conquistar a vitória para deixar o Z4.

Para o time gaúcho, que soma 10 pontos e vem de três derrotas seguidas, a ordem é pontuar para se afastar da incômoda posição na tabela.

O Atlético-GO também planeja o triunfo em casa para atrair torcedores para o clássico decisivo da quarta-feira (22), contra o Goiás, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.