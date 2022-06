Atualizada às 11h30 desta quarta-feira (15)*

O Atlético-GO não deve ter mudanças para enfrentar o Palmeiras no início da noite desta quinta-feira (16), a partir das 18 horas, no Allianz Parque, em São Paulo.

A tendência do técnico Jorginho é apostar na base que começou a partida no Rio, a vitória sobre o Fluminense, mantendo o trio ofensivo formado por Luiz Fernando, Diego Churin e Wellington Rato.

O time deve ter: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Luiz Fernando, Diego Churin e Wellington Rato.

Churin atua como jogador de referência no ataque, enquanto Wellington Rato, que balançou duas vezes as redes adversárias nos últimos dois jogos, fez as pazes com o gol e retomou a confiança.

Os desfalques são Dudu, lateral direito que intensifica o trabalho de transição do departamento médico para os treinos físicos, se preparando para retornar ao time nos jogos seguintes, e Wanderson, zagueiro vetado na semana passada com dores musculares, que faz tratamento.

Shaylon sentiu dores no músculo adutor da coxa no Rio, teve de voltar para Goiânia e está em tratamento no CT do Dragão.

Em São Paulo, os dois times vão em busca de bons resultados.

O alviverde paulista pretende manter a liderança isolada do Brasileiro e ampliar a invencibilidade de 17 jogos ao longo da temporada.

Para o Dragão, a missão é pelo menos somar mais um ponto fora de casa, após vitória providencial sobre o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 0. O resultado fez o time atleticano deixar o Z4 e subir na tabela de classificação do Brasileiro.

Uma vitória na casa palmeirense melhoraria ainda mais a situação da equipe rubro-negra, que soma 13 pontos, e quebraria jejum de quase sem dez anos e oito partidas sem vencer o Palmeiras.

*A matéria foi publicada com título errado, apontando que o Atlético Goianiense jogaria contra o Palmeiras. A informação foi prontamente corrigida