O Atlético-GO precisa da vitória no sexto e último clássico do ano, contra o Goiás, nesta temporada. As duas equipes jogam na tarde deste sábado (27), às 16h30, no Estádio da Serrinha. O Dragão tem três desfalques para o jogo.

O técnico Jorginho tem trabalhado a formação titular desde o início da semana. A única dúvida seria no meio-campo, pois o camisa 10 Jorginho teve de fazer tratamento para ser liberado. Nas demais posições, a equipe está definida com mudanças na zaga

Desfalques: Lucas Gazal, Willian Maranhão, Diego Churín (suspensos)

Já eram desfalques: Ramon Menezes, Ronaldo, Emerson Santos, Pedro Paulo (contundidos)

Provável time: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Luiz Fernando e Wellington Rato

Até agora na temporada, em clássicos entre os dois rivais, foram três triunfos atleticanos (1 a 0, 3 a 1 e 3 a 0), um empate (0 a 0) e uma vitória esmeraldina (1 a 0).

O Atlético-GO se vê numa sequência de resultados ruins. O Dragão está entre os últimos colocados (22 pontos) do Brasileiro, ao passo que o alviverde vive situação mais tranquila e vem de um excelente resultado - bateu o Atlético-MG fora de casa, por 1 a 0, gol do artilheiro Pedro Raul.