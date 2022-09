A boa atuação e o resultado positivo do Atlético-GO na Copa Sul-Americana contra o São Paulo - vitória por 3 a 1 no jogo de ida da semifinal - são combustíveis que o time leva para o jogo deste domingo (4), às 18 horas, no Estádio Antonio Accioly, contra o Atlético-MG.

Será a segunda partida do Atlético-GO sob novo comando técnico, após vitória de 3 a 1 na última quinta-feira (1º), sobre o São Paulo. Eduardo Baptista assumiu o cargo no lugar de Jorginho, demitido na noite de sábado passado (27).

Desfalques: Ramon Menezes, Ronaldo, Emerson Santos, Pedro Paulo (contundidos); Hayner (suspenso)

Dúvidas: o novo técnico decidiu implantar novo sistema tático no Dragão, tirando um dos atacantes de lado e, no lugar dele, colocando um terceiro volante, Edson Fernando, para reforçar a marcação e melhorar a saída de bola do campo de defesa. Jorginho, Gabriel Baralhas, Diego Churín e Wellington Rato podem ser poupados caso presentarem tipo de desgaste muscular

Provável time: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus, Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas (Willian Maranhão), Marlon Freitas, Edson Fernando, Jorginho (Shaylon); Wellington Rato e Diego Churín (Luiz Fernando)

A equipe rubro-negra precisa vencer o Galo para iniciar reação que pode afastá-la do rebaixamento na Série A. O time goiano vem de sequência de três jogos sem vitória na Série A e, por isso, é penúltimo colocado (22 pontos) no Brasileirão, mas está confiante numa reação nas 14 rodadas restantes.

O Galo, destaque do futebol nacional ano passado por causa da conquista da Série A e da Copa do Brasil, não repete a temporada vitoriosa. O técnico Cuca (ex-Goiás) tenta achar para o time o melhor acerto para buscar uma vaga à Copa Sul-Americana 2023.