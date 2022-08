O Goiás só pensa na vitória sobre o Atlético-GO naquele que será o sexto e último clássico entre as duas equipes em 2022.O duelo está marcado para a tarde deste sábado (27), às 16h30, no Estádio da Serrinha. O técnico Jair Ventura conta com elenco praticamente completo e não tem desfalques em relação à vitória sobre o Atlético-MG.

Além de não ter baixas em relação ao último jogo, o técnico Jair Ventura poderá contar com o retorno do lateral esquerdo Sávio, que cumpriu suspensão na partida conrra o Galo. Ele deve voltar ao time titular, enquanto existe dúvida no meio-campo para o setor criativo. O meia Marquinhos Gabriel, recém-contratado, pode ganhar espaço na equipe na vaga de um dos volantes esmeraldinos.

Desfalques: Luiz Filipe, Matheusinho, Sidimar e Da Silva (lesão)

Provável time: Tadeu; Maguinho, Reynaldo, Caetano e Sávio (Hugo); Matheus Sales, Diego e Luan Dias (Marquinhos Gabriel); Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius.

Com 29 pontos conquistados, o Goiás mira uma vitória sobre o Atlético-GO para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento e se aproximar da conquistado do primeiro objetivo do clube na competição, que é garantir a permanência na elite para 2023.